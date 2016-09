Villingen-Schwenningen Fotografen eröffnen neue Galerie

In Villingen erwarben sie vor knapp zwei Jahren das ehemalige Hausmeisterhaus des Arbeitsamts in der ­Voltastraße, dessen Umbau sich jetzt dem Ende entgegen neigt. Das ganze Jahr über gingen die Handwerker ein und aus, einiges wurde auch selbst gemacht. Die Böden sind mit einem grauen Farbanstrich überzogen, die Wände sind weiß – die Ausstellungsobjekte sollen im Mittelpunkt stehen, nichts soll von ihnen ablenken. So puristisch das Innere, so auch das Äußere – die Fassade ist in Schwarz gehalten. Es sei eher Zufall, dass dies zu dem Fotostudionamen Black & White passe.

Die erste Vernissage soll auch noch in diesem Jahr stattfinden. Ein genauer Termin ist jedoch noch nicht festgelegt, jedoch der Künstler, den das Duo zeigen will. Es ist Alex Biegler aus Stuttgart.

Haben sie an ihrem Stuttgarter Standort nur einen großen Raum zur Verfügung, können sie in Villingen die Ausstellungen ganz anders konzipieren. Im Erdgeschoss soll es eher Gemeinschaftsausstellungen verschiedener Künstler geben, im Obergeschoss soll der Fokus auf einem Künstler liegen. In Villingen haben sie zusätzlich die Möglichkeit, auch Skulpturen im Außenbereich zu zeigen.

Um mehr Raum und Fläche für großformatige Bilder zu bekommen, bekam das Haus einen Anbau mit einer Raumhöhe von drei Metern und einer Glasfront, die in den Außenbereich führt. Die Freude auf die Eröffnung der Galerie ist den Fotografen anzusehen. "Wir können hier ganz anders hängen", sagt Wehrle mit Blick auf die Ausstellungs­stücke. Und: Die beiden haben vom Prinzip her schon den Plan, was in den kommenden zwei Jahren alles in der Voltastraße zu sehen ist.

Vernissage in Stuttgart

Bis zur ersten Vernissage bleibt noch einiges zu tun. Ein Wasserschaden muss behoben werden, das Erdgeschoss muss ganz fertig gestellt und die Strahler noch in den Schienen montiert werden.

Die Aufhängevorrichtungen für die Bilder sind bereits an der Decke angeschraubt. Zunächst steht jedoch am Samstag noch die Vernissage zur neuen Ausstellung am Stuttgarter Bovistra Standort in der Ludwigstraße 66 an. Dort wird ein Querschnitt der Ausstellungsobjekte der vergangenen Jahre gezeigt.

Weitere Informationen: www.bovistra.com