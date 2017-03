Villingen-Schwenningen Fotografen-Duo zeigt "Golden Ball" in Villingen

Nach der Eröffnung der Galerie im Januar, mit dem Maler Alex Biegler, sind nun die Fotografien "Golden Ball" der beiden Fotografen und Galeristen zu sehen. Die Galerie in Villingen, die sich über zwei Etagen erstreckt, zeigt im oberen Stockwerk die Einzelausstellung "Golden Ball". In der unteren Etage werden zudem Arbeiten von verschiedenen Künstlern der Galerie zu sehen sein.

Die beiden Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank arbeiten seit 1993 gemeinsam unter ihrem Ateliernamen Black&White in Mönchweiler zusammen. In ihren freien Arbeiten steht oft die Aktfotografie im Mittelpunkt. So auch bei den gezeigten Fotografien "Golden Ball", die bereits über die Grenzen Deutschlands hinaus in Ausstellungen, Kalendern und Magazinen veröffentlicht wurden. "An dieser Serie arbeiteten wir über zwei Jahre mit mehreren männlichen Models unterschiedlicher Hautfarbe, darunter auch ein Balletttänzer der Semperoper in Dresden", so Ralf Wehrle. "Wir freuen uns schon darauf, nun die Arbeiten auch wieder in unserer Heimat zeigen zu können", ergänzt Uwe Frank.

Der Kulturjournalist und Kunstexperte Stefan Simon beschrieb die Arbeiten des Fotografenduos unter anderem so: "Das Gold, die Kugel, der Akt: Perfektion in Vollendung. Gold ist der menschlichen Kultur der treuste Zeuge von Anfang an. Der edle Rohstoff half dem Menschen, indem er sich ihm dienstbar machte, in wachsendem Nachdenken über die beste Nutzung, sich selbst zu finden."