VS-Villingen. Eine fotografische Exkursion durch die Villinger Innenstadt bietet der Dozent Helmut Fink am Sonntag, 25. Juni, von 9.30 bis 16.40 Uhr an. Der Kurs beginnt in den Räumen der Volkshochschule in Villingen am Münsterplatz mit einer kurzen theoretischen Einführung. Die Gruppe erkundet dann die Stadt der Brunnen und Erker. Fragen über moderne Kamera- und Objektivtechnik werden auf verständliche Art beantwortet. Anmeldungen bei der VHS, Telefon 07720/82 33 44, im Internet unter ­www.villingen-schwenningen.de oder in den Geschäftsstellen.