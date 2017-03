Schwarzwald-Baar-Kreis. Unkräuter und Ungräser nehmen in manchen Grünlandbeständen überhand. Was kann man dagegen tun? Diese und weitere Fragen werden bei einer Veranstaltung am Montag, 3. April, um 20 Uhr, im Gasthaus Löwen in Furtwangen-Schönenbach von Martina Ziegler vom Landwirtschaftsamt erörtert. Heidi Saddedine informiert über Bestimmungen in Sachen Pflanzenschutz. Die Veranstaltung ist als Fortbildung für die Pflanzenschutz-Sachkunde anerkannt. Anmeldung mit Angabe des Namens und des Geburtsdatums bis spätestens 24. März gebeten, Telefon: 07721/91 35 300, E-Mail: landwirtschaftsamt@lrasbk.de.