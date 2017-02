Ein siebenköpfiges Team des Forstamtes VS nahm mit Erfolg bei den 47. Baden-Württembergischen Forstlichen Nordischen Skiwettkämpfe im Loipenzentrum Bernau für Forstleute und Waldbesitzer teil. Die Doppelstädter überzeugten mit guten Ergebnissen: die Plätze zwei und drei in der klassischen Teamwertung; in der Einzelwertung die Plätze vier bis neun; Klaus Weiß gewann bei den Herren, klassische Technik, über neun Kilometer; ebenfalls über neun Kilometer klassisch, belegten die Villingen-Schwenninger die ersten fünf Plätze, Sieger wurde Jürgen Huber; Annette Kiefer schaffte es bei den Damen, freie Technik, über fünf Kilometer auf Rang zwei. Über gute Platzierungen freuen sich (von links) Klaus Weiss, Rainer Wursthorn, Annette Kiefer, Thomas Huber, Jürgen Huber, Rainer Diringer und Bernd Blessing (nicht im Bild). Foto: Stadt