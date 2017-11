VS-Villingen. Erstmalig verkauft das städtische Forstamt in diesem Jahr Weißtannenreisig. Am Freitag, 24. November, kann das Reisig zwischen 11 und 15 Uhr im Hof des Forstamts, Waldstraße 10, Villingen, Einfahrt über Wilhelm-Binder-Straße, erworben werden. Das Tannenreisig wird in Bunden zu je fünf Zweigen abgegeben, Anmeldung: Telefon 07721/82 15 01, E-Mail an Forstamt@villingen-schwenningen.de. Bei großer Nachfrage wird es einen zweiten Verkaufstermin geben. Der direkte Reisigverkauf des Forstamtes ist nötig geworden, da alle Appelle an Sammler nichts genutzt haben. Wiederholt war es in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen gekommen, weil etliche Reisig suchende Bürger auch während der laufenden Holzernte Absperrungen missachtet hatten. Das Forstamt sah sich nun gezwungen, als Konsequenz die kostenlose Bereitstellung von Deckreisig zurückzufahren.