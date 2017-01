VS-Villingen. Das städtische Forstamt hat die Langlaufloipe Gasthaus Auerhahn am Neuhäuslefeld und die Rundloipe am Gasthaus Friedrichs­höhe gespurt, teilt die Stadtverwaltung mit. "Bereits am vergangenen Wochenende haben viele Langläufer die Gelegenheit zum Wintersport genutzt. Durch die optimalen Bedingungen in dieser herrlichen Naturkulisse ist das Loipennetz sehr beliebt", freut sich Roland Brauner, stellvertretender Forstamtsleiter. Auch die Rundloipe am Friedengrund wurde bereits gespurt, allerdings ist hier die Schneemenge lediglich "befriedigend".

Über den aktuellen Zustand der Loipen in Villingen-Schwenningen und der Nachbarstadt Vöhrenbach können sich Wintersportler auf der Homepage der Stadt unter www.villingen-schwenningen.de sowie rund um die Uhr beim städtischen Loipentelefon unter der Telefonnummer 07721/82 15 99 informieren.

Wintersportler werden gebeten, den langfristigen Erhalt des Langlaufnetzes mit dem Kauf eines "Loipenbändels" zu unterstützen. Am Ostrand des Schwarzwaldes ist 2011 ein Loipenzentrum entstanden. Villingen-Schwenningen, Vöhrenbach und Unterkirnach haben hierzu ihre Einzelloipen miteinander vernetzt. Seitdem steht ein zusammenhängendes Netz von 46,5 Kilometern Skiloipe zur Verfügung.