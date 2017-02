Villingen-Schwenningen Forscher suchen Ursachen

Das Thema, welches die rund 50 Landwirte am Morgen beschäftigte, war das Kupierverbot der Ringelschwänze bei den Schweinen, einhergehend mit der Frage, wie verhindern, dass diese von den Artgenossen abgefressen werden.

Katrin Danowsky von der Landesanstalt für Schweinezucht (LSZ), dem Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg, stellte Überlegungen und Feldversuche vor, wie man den Ursachen des Schwanzverbisses auf die Spur kommen will. Denn diesen gibt es nicht nur bei den konventionell arbeitenden Bauern, sondern auch bei den Ökobauern und in der Freilandhaltung, wie die Erhebungen ergaben.

Früher durften die Landwirte den Schweinen den Schwanz kupieren, dies ist heute nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Man forscht in diesem Zusammenhang in allen Richtungen an der LSZ. Angefangen mit einer Verhaltensstörung über die Haltung im Stall mit den Einflussfaktoren, Licht, Wärme, Platz, Beschäftigung bis hin zur Genetik. Die Forscherin zeigte auf, dass bei den Ferkeln teilweise bereits wenige Tage nach der Geburt ein Absterben der Extremität beginnt. Auch hier sucht man nach den Ursachen.

Neben dem Stallklima und dem Wasser machte man als einen möglichen Verursacher Endotoxine aus. Diese Gifte entstehen bei dem natürlichen Zerfall von Bakterien beispielsweise beim Getreide, und werden über das Futter in den Schweinestall gebracht. Aktuell gibt es vier Feldversuche an der LSZ, die sich mit dem Schwanzverbiss und dem Absterben der Extremität beschäftigen. Danowsky selbst führt einen, der die Genetik im Fokus hat. In ihrem Versuch werden nur zwei Vatertypen verwendet. Die Ferkelbuchten sind mit Kameras ausgestattet, sollte somit ein Verbiss vorkommen, kann man aufgrund des Filmmaterials den Täter finden. Die Schweine haben Beschäftigungsmöglichkeiten, die durch einen ID-Sender, den jedes Ferkel trägt, überwacht werden.

In der Praxis wird dies auch erforscht, aktuell in acht Schweineställen. Einer davon gehört Martin Stodal in Creglingen-Freudenbach, in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Bei ihm im Stall wurden Klima, Wasser und Futter geprüft, es wurden von verschiedene Tränkebecken ausprobiert, Beschäftigungsarten und einiges mehr, sogar der Weizen wurde in der Ferkelaufzucht auf zehn Prozent heruntergesetzt.

Unterschiedliche Erfolge oder auch Misserfolge waren das Resultat. Am Nachmittag beschäftigten sich die Teilnehmer der Tagung mit der Tiergesundheit, dabei ging es um Impfstoffe und Betriebsfaktoren, welche Einflüsse auf die Tiere haben.