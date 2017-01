Villingen-Schwenningen Foodtrucks rollen diesmal ins Grüne

"Ich gehe davon aus, dass die Veranstaltung am 8. und 9. April stattfinden wird", zeigt sich Jürgen Jauch, Vorstandsmitglied des Trägervereins, noch etwas zurückhaltend. Denn noch sei nicht alles Vertragliche unter Dach und Fach. Zudem müsse der genaue Standort der Foodtrucks geklärt werden: Sie sollen auch auf den Wegen stehen, die nicht mehr zum Festgelände des Vereins gehören. Und dafür sei womöglich eine Genehmigung der Stadt erforderlich. Diese weiß jedoch von nichts: "Es ist bisher keine Anfrage für die Möglingshöhe eingegangen", sagt Madlen Falke von der Pressestelle. Für die Veranstalter scheint der Termin jedoch sicher: Machen sie sowohl auf ihrer Homepage als auch in den sozialen Netzwerken bereits kräftig Werbung für ihre Veranstaltung in VS.

Während sich die Feste der Schwenninger Vereine rund um den Festplatz am Umweltzentrum auf die Sommermonate konzentrieren, sollen die Foodtrucks bereits im Frühjahr anrollen – warum?

Tour startet im März

Die Tour starte bereits am 1. März und laufe rund ein halbes Jahr quer durch 30 Städte in Deutschland, berichtet Wissing weiter. "Unserer Erfahrung nach haben sich März und April sogar als die am besten frequentierten Monate entpuppt", so der Geschäftsführer. Im Sommer sei es oft zu heiß und die Bürger ziehe es eher ins Freibad.

Am bisherigen Konzept festhalten möchte der Veranstalter weiterhin. Bereits im vergangenen Jahr habe die Streetfood-Tour deutschlandweit mehr als 400 000 Gäste angezogen. Bis zu 40 Gastronomen werden Spezialitäten aus aller Welt zaubern und ihre mobilen Garküchen für die Besucher öffnen. Neben japanischem Sushi, schwäbischen Maultaschen, mexikanischen Taccos, saftigen Dryaged-Beef-Burgern bis hin zu exotischen Currys werde es in diesem Jahr eine noch größere Vielfalt an glutenfreien, vegetarischen und veganen Leckereien geben. "Alle Trends werden abgebildet, so kann entspannt quergeschmeckt werden", lautet bei Wissing die Devise.

Der Eintritt zum Streetfood-Spektakel ist kostenlos. Samstag kann von 11 bis 22 Uhr und Sonntag bis 19 Uhr geschlemmt werden. Weitere Infos unter www.streetfood-tour.de.