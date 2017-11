Villingen-Schwenningen "Folterabend" in der Hausbrauerei

Begleitet von viel Applaus regt sich Frau Pflug über ihren eher unflätigen Bühnenpartner auf, der die Vorlagen dann aber bestens zu nutzen weiß. "Soll ich dir sagen, was mir allmählich alles nicht mehr passt?", fragt sie und er antwortet trocken: "Größe 36, 38 und 40." Tatsächlich spricht sie ausführlich über Ernährung, Gewicht und den ewigen Versuch des Abnehmens, der letztlich in immer umfangreichere Kleidergrößen münde. "Ich kann nicht mal mehr eine Shampooflasche anrühren", so Pflug, "da steht was von mehr Volumen und Fülle".

Beim Thema Essen werden von beiden Antibiotika in Lebensmitteln aufs Korn genommen: "Das landet alles auf dem Teller. Eigentlich ist das ganz praktisch: Zur Bekämpfung eines simplen Schnupfens braucht es nur eine leckere Hühnerbrühe", meint Schopfer und legt nach: "Am liebsten mag ich Pharma-Schinken."

Im Gegenteil zu Frau Pflug fürchtet er die vermeintliche Intoleranz von Vegetariern: "Irgendwann werden wir Fleischesser mit unserer frisch gegrillten Wurst draußen bei den Rauchern in der Kälte bei minus zehn Grad stehen müssen."

Gewürzt wurde das ­nunmehr schon oft gespielte Programm an manchen ­Stellen mit aktuellen Bezügen. So wirft Schopfer Vegetariern vor, Fäkalien mit ­höheren Stuhlgewichten zu produzieren. "Ja, euch putzt es durch und wir haben dann in Schwenningen wieder ­coliforme Bakterien im Wasser."

Eine der Höhepunkte des Programms war der Auftritt des Duos als seit 45 Jahren verheiratetes Ehepaar. Schon früh hatten sich die beiden offenbar nichts zu sagen: "Bei der ersten Begegnung sprach sie nichts und ich hab nichts gesagt und so gab sich ein Wort das andere." Danach kommen die beiden noch etwas ins Philosophieren rund um die Liebe: "Was haben eigentlich Schmetterlinge im Bauch, wenn sie mal verliebt sind?", fragen sie oder "Wenn in einem Raumschiff nur Frauen sind – ist es dann unbemannt?"

Michel fragt Käthe: "Was brauchst Du ein Kochbuch, wenn du doch eh’ nicht kochen kannst?". Und diese gibt kräftig zurück: "Wieso? Du schaust doch auch Pornos."

Auch in Weilersbach sorgte der Folterabend bei einem begeisterten Publikum für viel Spaß. Verzichten könnte das Programm allerdings nach wie vor auf die vielen zotigen Anspielungen.

Derzeit arbeiten die beiden an einem neuen Programm, welches zu Jahresbeginn fertig sein soll. Mal schauen, ob die neuen Späße etwas entschlackt daher kommen.