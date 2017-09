VS-Marbach. Der Förderverein des FV Marbach veranstaltet am Sonntag, 8. Oktober, das Schlachtfest in und um die Turn- und Festhalle in Marbach. Der Verein serviert ab 11 Uhr in der geschmückten Halle Essen und Getränke, ab etwa 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, solange der Vorrat an Selbstgebackenem reicht. Gegen 14 Uhr beginnt der beliebte Hammellauf für die Kinder.