Villingen-Schwenningen Förderverein hält Weilersbacher Grundschule weiter attraktiv

"Durch Angebote wie Kernzeitbetreuung oder Ferienprogramm wird unsere Schule gerade für Familien attraktiv, die durch ihre Arbeitsverhältnisse auf diese verlässlichen Angebote angewiesen sind und ihre Kinder bestens betreut wissen, denn viele Mütter könnten so nicht arbeiten, wenn sie ihr Kind nicht schon morgens um 7 Uhr zur Schule schicken können und auch nach dem Unterricht betreut wissen", so die lobenden Worte von Silke Lorke.

Mehr als 50 Prozent der Kinder nehmen dieses Angebot an, so die Leiterin der Kernzeitbetreuung Sandra Wursthorn. Ohne die Angebote des Fördervereines wäre auch der Standort der Weilersbacher Grundschule eher in Frage gestellt, da sie als attraktiv wahrgenommen werden. So bietet der Verein den Weilersbacher Schülern nicht nur in den Sommerferien ein attraktives Ferienprogramm, sondern auch in den Oster- und Herbstferien. Auch Arbeitsgemeinschaften gäbe es ohne den Förderverein nicht, so unter anderem eine Film-AG für die Viertklässler.

Das Vorstandsteam greift viele Ideen auf und setzt diese so auch zunächst als Pilotprojekte um, berichtete Vorsitzende Heike Grieshaber vom "Mittagstisch mit Hausauf­gabenbetreuung", das im Oktober gestartet wurde. Mit der Unterstützung des Ortschaftsrates und viel Engagement seitens des Vorstands und einer Firma, die das ­Essen lieferte, waren es bis zu 17 Kinder, die dieses Angebot annahmen.