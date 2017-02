Villingen-Schwenningen Förderverein freut sich über Geld

Schwarzwald-Baar-Kreis (bn). Das dem Schwarzwald-Baar-Klinikum angegliederte Palliativzentrum ist längst in Betrieb. Dennoch gibt es noch viele Wünsche der Mitarbeiter und Patienten, die das Leben und Arbeiten in einem so hoch sensiblen Bereich angenehmer machen. Daher ist der Förderverein "Palliativzentrum VS" nach wie vor dankbar für jede Spende. Die kam gerade wieder in Form zweier großzügiger Schecks.