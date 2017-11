Villingen-Schwenningen Förderung von "Jung kauft Alt" läuft weiter

Villingen-Schwenningen (maz). Bei einer Gegenstimme sprach sich der Technische Ausschuss am Dienstag dafür aus, es um ein Jahr zu verlängern. Um den Kauf älterer Häuser in den kleinen Stadtbezirken zu fördern und dem Leerstand in den Orten entgegenzuwirken, hatte die Stadt das Projekt 2013 ins Leben gerufen, das auch im Gemeinderat auf Zustimmung gestoßen war, der 2015 die Mittel für weitere zwei Jahre bereitstellte. Bis 24. August gab es Fördergelder für 28 Objekte. Da gerade die Ortsentwicklungsstudien in den kleinen Stadtbezirken in Arbeit seien und sich daraus eventuell auch eine Neuausrichtung des Förderprogramms ergebe, sei es sinnvoll, die Gelder nun erst einmal für ein Jahr freizugeben, stellte Bürgermeister Detlev Bührer fest. Denn bei der Studie gehe es auch um Baulücken und leer stehende Immobilien sowie eine Prognose über Gebrauchtimmobilien unter dem Gesichtspunkt der demografischen Entwicklung. Diese Ergebnisse stelle die Stadt in den Ortschaftsräten und im Gemeinderat vor. Dann sei auch die Förderung neu zu bewerten.

Dieses Vorgehen stoße bei ihren Kollegen auf Zustimmung, erklärte die Rietheimer Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler, CDU. Kritik kam lediglich von Seiten der FDP. Seine Fraktion lehne diese Förderung ab, betonte Marcel Klinge. Zwar sei bezahlbarer Wohnraum gefragt. Aber um das Leben in den Ortschaften gerade auch für junge Familien attraktiver zu machen, gelte es vielmehr, Geld in deren Infrastruktur zu investieren, Schulen und Kindergärten zu erhalten.