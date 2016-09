Villingen-Schwenningen Fördergeld dient als Fundament

Schon in der nächsten Verteilungsrunde seien weniger Fördermittel für die vorgestellten Projekte aus den fünf Landkreisen zur Verfügung gestanden. Welche davon berücksichtigt werden können, erfolge nach der Reihenfolge der in einer bestimmten Bewertungsskala erreichten Punktzahl. Die beiden Bürgermeister Andreas Braun aus Unterkirnach und Robert Strumberger lobten ebenfalls den Mut des Trägervereins zur Weiterentwicklung der Hütte, der in dieser finanziellen Dimension auf ehrenamtlicher Basis nicht selbstverständlich sei und boten ihre weitere Unterstützung an.