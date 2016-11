Villingen-Schwenningen Flüchtlingskosten bleiben erheblich

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk) Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Soziales beraten am Montag, 21. November, den Haushaltsplan 2017, darunter die Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Im Jahr 2017 sind in diesem Bereich Gesamtausgaben von 7,4 Millionen Euro vorgesehen. Diese stehen Einnahmen von 5,4 Millionen Euro gegenüber, so dass sich ein Fehlbetrag von zirka zwei Millionen Euro ergibt. Erwartet wird für das Jahr 2017 im Moment ein monatlicher Zugang von 45 Flüchtlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. "Mit einem Zeitverzug von sechs Monaten erhalten wir vom Land dafür eine abschlägige Kostenpauschale, die sich nach derzeitigem Stand auf 14,14 Euro pro zugewiesenem Asylbewerber belaufen wird", heißt es in einer Sitzungsvorlage der Verwaltung. Trotz nachgelagerter Kostenerstattung des Landes steige die Belastung des Landkreises gegenüber diesem Jahr um 3,66 Millionen Euro, denn der Kreis habe sich bei der vorläufigen Unterbringung der Flüchtlinge so eingestellt, dass er auf Veränderungen in den Zubringungszahlen jederzeit reagieren könne. "In der kommunalen Anschlussunterbringung ist eine Fallzahlensteigerung festzustellen", heißt es weiter. "Aufgrund der massiven Zuzüge seit Ende 2015 werden diese Personen nach Entscheidung über den Asylantrag nun in größerer Zahl in die Anschlussunterbringung wechseln und entweder Leistungen nach SGB II als anerkannte Flüchtlinge erhalten oder bei einer Ablehnung beziehungsweise Duldung weiterer Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalten."

Die derzeit vorhandenen Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften sollen abgebaut, der Personalbestand um 4,94 Stellen reduziert werden. Das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge steht in der gleichen Woche beim Jugendhilfeausschuss auf der Tagesordnung. Er tagt am 24. November.