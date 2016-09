Villingen-Schwenningen Flüchtlingsheim neues Asyl für Obdachlose?

Villingen-Schwenningen. Das Ringen um eine Lösung ist schon beinahe unendlich. Glaubte man 2015 mit einem Grundstück in der Klippen­eckstraße die Lösung gefunden zu haben, war diese bald vom Tisch: Weil mit der Esso-Tankstelle ein so genannter "Störfallbetrieb" auf dem Grundstück Neuffenstraße 29 der Nachbar ist, bedarf es der gutachterlichen Einzelfallbetrachtung – und letztlich eines 160 Meter großen Abstandes zum "Störfall". Also plante man um, verschob den Standort in den Planungen um 200 Meter nach Nord-Westen und fasste, um all das räumlich zu kompensieren, den Beschluss zum Kauf eines weiteren Teilgrundstücks. Doch dann kam sich die Stadt mit einem Gewerbebetrieb mit Erweiterungsbedarf ins Gehege. Ein deshalb erforderliches Lärmimmissionsgutachten hätte möglicherweise das Aus für das komplette Projekt bedeutet, zumindest aber eine zeitnahe Umsetzung unmöglich gemacht.

Die Stadt folgte daher einem neuen Credo: "Soweit möglich sollten für die Unterbringung des Obdachlosenheims keine Gewerbeflächen in Anspruch genommen werden (...) eine Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten der ansässigen Betriebe sollte vermieden werden", so die Verwaltung.

Also: erneuter Suchlauf. Nun rückte die Salinenstraße 41 und 43 in Schwenningen in den Fokus. Praktisch: Der Flächennutzungsplan sieht dort, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bürgerheim, ohnehin soziale Einrichtungen vor und als solche ist ein Obdachlosenheim schließlich einzustufen. Recherchen der Verwaltung ergaben, dass das Gelände für eine sofortige Bebauung geeignet wäre. Doch der Gemeinderat ließ den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung absetzen und verlangte von der Verwaltung einen erneuten Suchlauf.