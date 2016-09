Villingen-Schwenningen Flüchtlinge ziehen aus Fürstenbergring

VS-Villingen (mb). Wie bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Asyl Schwenningen mitgeteilt wurde, werde die Belegung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte reduziert: Während der Villinger Fürstenbergring komplett schließt, soll auch ein Teil der Häuserblöcke in den Erbsenlachen dicht gemacht werden. Nach Angaben des Landratsamts werden die Flüchtlinge mitunter in die neue Schwenninger Gemeinschaftsunterkunft in der Sturmbühlstraße übersiedeln. Dort werden nach bisherigem Stand auch die Bewohner aus der Schubertstraße untergebracht. Aus jener Gemeinschaftsunterkunft soll das neue Obdachlosenheim entstehen.