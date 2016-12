Villingen-Schwenningen Flüchtlinge schnuppern im Bauhandwerk

Diese Qualifikation findet im Ausbildungszentrum des Berufsförderungswerks der Südbadischen Bauwirtschaft in Donaueschingen statt. Momenten lernen 15 Flüchtlinge in einem vierwöchigen Modul mit erfahrenen Handwerksmeistern der Region Grundkenntnisse in der Verarbeitung von Baumaterialien. Hauptziel dieses Pilotprojekts ist eine sinnvolle Beschäftigung von Flüchtlingen in der Erstaufnahme als Vorbereitung der freiwilligen Rückkehr, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hatte ein ähnlich konzipiertes Projekt wenige Tage zuvor in Freiburg besucht. Am Regierungspräsidium Freiburg hat das Interkulturelle Kompetenzteam (IKT) des Flüchtlingsaufnahmereferates in enger Abstimmung mit externen Partnern ein Pilotprojekt entwickelt, um Flüchtlinge mit geringer oder keiner Bleibeperspektive bei der Entwicklung eines Zukunftsplans in ihren Herkunftsländern zu unterstützen.

Für Flüchtlinge in der Erstaufnahme ist das Fehlen einer regelmäßigen Beschäftigung oft eine der größten Herausforderungen bei der Tagesgestaltung. Für Geflüchtete mit nur geringer oder keiner Bleibeperspektive gilt dies in verstärktem Maße. Das RP Freiburg, die Handwerkskammer Freiburg und weitere Projektpartner haben einmonatige Module in Berufsfeldern aus Handwerk und Bau entwickelt, die als Lernangebote auf vorab identifizierte Berufsfelder in den Heimatländern ausgerichtet sind.