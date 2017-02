Villingen-Schwenningen Flüchtlinge packen kräftig mit an

Der zur kleinen Aussichtsplattform am neuen Moosweiher führende Steg ist rund 50 Meter lang und eineinhalb Meter breit. Im Zuge der Demontage kam damit "viel Holz" zusammen. Das fleißige Team legte durchgehend Hand an. Für maschinelles Knattern sorgten lediglich eine Motorsäge und ein Kleintraktor.

Die Erneuerung wird vom Naturschutzfonds und der Stadt finanziert. In der Folge begeben sich eine Fachfirma und Auszubildende des kommunalen Forstamtes ins Moos.

Biotoppfleger Wolfram Wunderlich schwang die Säge nach Kräften, der städtische Angestellte Julian Hauser zeigte, dass "Bürohengste" mitunter mehr können als vor den Bildschirmen sitzen und die Tastatur des Computers bedienen. Hauser kurvte mit "seinem" kleinen Nutzfahrzeug samt Anhänger gekonnt hin und her und hatte auch keine Probleme mit der Rückwärtsfahrt.

Über das Engagement der Flüchtlinge zeigte sich Angie Manton erfreut. "Allerdings ist es ihnen doch etwas kalt, auch wenn wir jetzt nur knappe Minusgrade haben", so Manton. Wen wundert’s? Zumindest entlang der Küstengebiete beträgt die Jahresdurchschnitts-Temperatur in Eritrea 30 Grad. Während der Arbeiten am Steg kann der Rundweg im Moos uneingeschränkt benutzt werden, das will Armin Schott unterstrichen haben.