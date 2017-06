Villingen-Schwenningen Flüchtlinge meistern erstes Lehrjahr bei Continental

Zunächst stellten sie kurz allgemein ihre Firma vor, um dann detailliert auf ihre Ausbildung einzugehen. Des Weiteren informierten sie die rund 30 Schüler über Möglichkeiten der Berufsorientierung und Berufsfindung sowie über die Stufen des Bewerbungsverfahrens. Konkret berichteten die beiden jungen Männer anschließend von ihrer Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme. Besonders spannend war für die Schüler der KS1, dass einer der beiden erst vergangenes Jahr an den KS 1 VS seinen Hauptschulabschluss abgelegt hatte. Beide Auszubildenden sind noch keine drei Jahre in Deutschland, absolvierten trotz einiger Hürden erfolgreich ihr erstes Lehrjahr und werden nun von ihrem Betrieb übernommen.

Dieses erste Jahr gilt als EQJ, eine Einstiegsqualifizierung Jugendlicher. Dieses betriebliche Langzeitpraktikum soll als Brücke zur Ausbildung dienen. Die Jugendlichen lernen Kenntnisse und Fähigkeiten, die auf einen Ausbildungsberuf vorbereiten sollen. Die beiden Auszubildenden berichteten auch über ihre persönlichen Erfahrungen und luden die Zuhörer anschließend zum Tag der Ausbildung am 30. Juni in die Firma Continental ein.

Die Schüler der KS 1 VS folgten dem Vortrag mit großem Interesse und stellten im Anschluss an die Präsentation viele Fragen, da sie sich jetzt in einer vergleichbaren Situation befinden, in der die ­jungen Männer vor einiger Zeit auch waren.