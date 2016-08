Villingen-Schwenningen Flüchtlinge lernen in Tannheim schwimmen

Trainer Bernd Beyer stellt fest, dass die Jugendlichen gerne zum Kurs kommen und in so kurzer Zeit gewaltige Fortschritte gemacht haben. Einige schwimmen schon frei durch das Becken, und Sprachprobleme gibt es im Wasser nicht. Was der Trainer vormacht, wird nachgemacht.

Wenn Erklärungen notwendig sind, hilft man sich in Deutsch, was zwei der Jugendlichen schon gut können, auf Französisch oder mit Zeichensprache. Die Wassertemperatur von 22 Grad in Verbindung mit der Lufttemperatur ist für alle ebenfalls noch etwas gewöhnungsbedürftig, und "Aufwärmpausen" sind notwendig. Verständlich, wenn man weiß, wie "winterlich" der Sommer in anderen Breiten ist. Optisch und akustisch war jedenfalls zu erkennen und herauszuhören, dass es Spaß macht. Begleitet wurden die Jugendlichen von Marcel Schuhenn, der im Kifaz ein Freiwilliges soziales Jahre absolviert und sie jeden Morgen zum Tannheimer Freibad kutschierte.