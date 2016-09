Villingen-Schwenningen Flüchtlinge erhalten Chance als Fachkräfte

Hugo Frey wusste von der Firma Kiffe um deren Bereitschaft, auch Flüchtlingen eine Chance zu geben und nahm deshalb Kontakt zu Geschäftsführer Thimo Berberich auf. Ein Unternehmen zu finden ist das eine, die mit der Beschäftigung von Flüchtlingen einhergehende Bürokratie ist das andere."Hier arbeiten wir intensiv mit Petra Hein als Koordinatorin für Asylbewerber und geduldete Menschen bei der Agentur für Arbeit und Nico Hussek vom Jobcenter zusammen. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass die notwendige Arbeitserlaubnis erteilt wird und organisieren die notwendigen Sprachkurse, so dass sich die Betriebe voll auf die Organisation der Beschäftigung konzentrieren können", sagt Hugo Frey.

"Anfangs hat er gesagt, dass er hier auch nach Öl bohren möchte", erzählt Petra Hein und lächelt.

Der Wunsch konnte ihm zwar nicht erfüllt werden – doch unglücklich ist er nicht. Ganz im Gegenteil. "Er hat es sich erkämpft, hier reinschnuppern zu dürfen und ist nun glücklich." Nicht nur der Iraner, sondern auch der Arbeitgeber ist zufrieden. "Er zeigt eine unglaubliche Begeisterung für das Fachthema, ist sehr ehrgeizig und bringt viel Engagement mit", so Kristin Berberich, Verkaufsleiterin bei Kiffe. Ihr Mann Thimo pflichtet ihr bei und betont, dass das Deutsch immer besser werde. Eingesetzt wird Mousavi als Produktionsfachkraftt. In dem kleinen Team kann der 46-jährige vielfältige Arbeiten übernehmen "Die Drehmaschine gefällt ihm bisher am besten, vermutlich, weil es dort auch ein wenig nach Öl riecht", sagt Kristin Berberich. Der Arbeitsplatz von Muaz Tahan hingegen hat mit der Montage weniger zu tun. Er wird seit Juni in der Materialwirtschaft eingesetzt – mit Erfolg.

"Die vergangenen beiden Monate hat er in unserem Lager eine neue Struktur geschaffen" beschreibt der Geschäftsführer einen Teil der Aufgabe des Syrers, der zuvor im Accounting-Bereich in Dubai gearbeitet hat. Seine Stärke ist insbesondere die Kommunikation mit den Mitarbeitern – kein Wunder, dass er beim Deutschlernen schnelle Fortschritte macht. "Die Umstrukturierung des Teilelagers ist nur in Interaktion mit den Kollegen möglich", so Kristin Berberich. Die geforderte Zusammenarbeit ist für den 32-jährigen kein Problem – er identifiziert sich mit der Arbeit, ist gut im Team integriert und bringt eigene Ideen mit. "Und ganz nebenbei hat er auch noch einen tollen Humor." Kein Wunder also, dass das Ehepaar sich freut, den beiden Flüchtlingen eine Chance gegeben zu haben.