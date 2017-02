Villingen-Schwenningen Flüchtlinge: Aufbau eines Helferpools

Seinen Part sieht er in der Vermittlung zwischen den beiden Seiten. So könnte sich bei ihm beispielsweise ein Schülerhort melden, in dem einzelne Kinder Nachhilfeunterricht benötigen. Er versuche dann, in dem Pool einen passenden Mitstreiter zu finden, ob jemand kurzfristig einspringen oder über einen längeren Zeitraum Aktivitäten anbieten kann. Er denkt an den Aufbau einer Kartei für die ganze Doppelstadt. Diese könnte auch den verschiedenen Institutionen und Verbänden zur Verfügung stehen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, schildert Nicola Schurr die Vorteile.

Sportprojekte seien ebenfalls eine tolle Sache. Das habe sich auch Oliver Vlcek vom Verein Boxing Villingen-Schwenningen gedacht, der das Integrationsprojekt "Fight for your life" mit Training im Schwenninger Jugendhaus Spektrum initiiert hat. Vlcek habe sich nach dem ersten Aufruf sofort bei ihm gemeldet und eine Zusammenarbeit angeregt, freut sich Schurr. Wenn dann ein Stamm an Unterstützern zusammengekommen ist, plant Schurr ein Treffen, um sich kennenzulernen und auszutauschen, aber auch gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Kann er sich doch durchaus vorstellen, mit diesem Pool an Mitstreitern nicht nur ein Angebote für junge Flüchtlinge zu machen, sondern generell Aktivitäten für Jugendliche, Erwachsene oder Senioren aus Villingen-Schwenningen auf die Beine zu stellen.

Weitere Informationen: Wer an einer Mitarbeit interessiert ist, kann sich bei Nicola Schurr über Facebook oder unter E-Mail nicolaschurr@web.de melden