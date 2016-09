Villingen-Schwenningen Flüchtlinge erhalten schnell Chance als Fachkräfte

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Erfolgsgeschichte, die dank der Zusammenarbeit zwischen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und den Kooperationspartnern sowie dem Ehrgeiz der beiden Protagonisten geschrieben werden konnte. Eigentlich sind Muaz Tahan und Mehrdad Mousavi zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Tahan, 32, ein Kommunikations- und Organisationstalent aus Syrien sowie Mousavi, 46, der als Bohrarbeiter im Iran gearbeitet hat, also ein Machertyp. Die beiden verbindet jedoch das gleiche Schicksal – sie mussten ihre Heimat verlassen und suchen in Deutschland nach einer sicheren Zukunft. Und sie scheinen sie gefunden zu haben, denn seit neuestem verbindet die beiden auch die gleiche Arbeitsstelle. Sie arbeiten bei Deutschlands ältestem E-Trolley-Hersteller in Deißlingen. Eine Erfolgsgeschichte, von der sich die IHK noch mehr wünscht.

"Es ist toll, dass sie ihnen die Chance gegeben haben", freut sich IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez über die erfolgreiche Vermittlung. Angesichts des Fachkräftemangels, sei dies bereits die Zukunft. Dass es auf Anhieb gepasst habe, sei momentan jedoch zumindest jetzt noch die Ausnahme. Viele Firmen zeigen die Bereitschaft, Asylbewerber aufzunehmen, es gab jedoch noch nicht viele Möglichkeiten, die Flüchtlinge erfolgreich zu vermitteln.

Die Manufaktur von Kiffe im dortigen Gewerbegebiet ist lichtdurchflutet, Musik ist im Hintergrund hörbar und an den verschiedenen Arbeitsplätzen werkeln Frauen und Männer an Teilen für die hochwertigen Trolleys von Kiffe. Als Mehrdad Mousavi die Gäste entdeckt, strahlt er über beide Ohren, begrüßt alle freundlich und betont nach einem kurzen Plausch dann aber höflich: "Ich muss meine Arbeit weitermachen." Seit 2015 ist er in der Region, kam dann in Kontakt mit Hugo Frey, der bei der IHK als Projektleiter für die Vermittlung von Flüchtlingen in die Unternehmen arbeitet. Hugo Frey wusste von der Firma Kiffe um deren Bereitschaft, auch Flüchtlingen eine Chance zu geben und nahm deshalb Kontakt zu Geschäftsführer Thimo Berberich auf. Ein Unternehmen zu finden ist das eine, die mit der Beschäftigung von Flüchtlingen einhergehende Bürokratie ist das andere."Hier arbeiten wir intensiv mit Petra Hein als Koordinatorin für Asylbewerber und geduldete Menschen bei der Agentur für Arbeit und Nico Hussek vom Jobcenter zusammen. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass die notwendige Arbeitserlaubnis erteilt wird und organisieren die notwendigen Sprachkurse, so dass sich die Betriebe voll auf die Organisation der Beschäftigung konzentrieren können", sagt Hugo Frey.