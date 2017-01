Villingen-Schwenningen Flucht und Migration im Blick

Vielerorts gibt es Gesprächscafés, manchmal werden sie vorwiegend von jungen Männern besucht. Die Evangelische Bezirksstelle hat daher angeregt, in Donaueschingen zweimonatlich ein Frauenfrühstück anzubieten. Zweimal fand es bisher statt. Am 9. Februar sind dazu wieder alle Frauen vormittags in die Friedhofstraße 14 eingeladen. An der Organisation beteiligen sich Frauen vom ökumenischen Frauentreff, die Kulturquelle mit leckeren türkischen Spezialitäten, das Diakonische Werk und das DRK. Für Frauen, die nur nachmittags Zeit haben, wird über ein ähnliches Angebot am Nachmittag nachgedacht. Ein engagierter Flüchtlingshelferkreis in Triberg freut sich über die Unterstützung durch die evangelische Gemeinde.

Dort wird unter anderem ein Abend zu den kulturellen Unterschieden von Syrien und Deutschland insbesondere mit Blick auf die Kindererziehung angeboten. Mit Unterstützung der Bezirksstelle wird am 14. Februar ein Abend mit Alfred Benzing von der "Schreibstube Schwenningen" stattfinden. Gute Ideen müssen bekannt werden, so dass vielleicht auch an anderen Orten ähnliche Initiativen zur Hilfe mit Behördenbriefen entstehen können.

In Villingen wird gemeinsam mit Christoph Matthiä vom Diakonischen Werk am 10. Februar in der Erstaufnahme ein Filmabend angeboten.

Eingeladen zu dem Dokumentarfilm "Asyland" sind Flüchtlinge und alle an der Situation von Flüchtlingen interessierten Menschen. Gemeinsam mit Franziska Vorländer von der evangelischen Jugend in Baden und Christoph Matthiä wird ein Nachmittag für junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund entwickelt.

Kreative Workshops vom HipHop bis Malen sind angedacht. Die Bezirksstelle Flucht und Migration vernetzt Menschen und Initiativen, unterstützt vorhandene Angebote und entwickelt bei Bedarf mit Kooperationspartnern neue Projekte.

Sorge bereitet die teilweise schwindende Zahl an Ehrenamtlichen, denn gute Integrationsarbeit zu leisten, erfordert viele Menschen, die sich mit guten Ideen und viel oder wenig Zeit einbringen. "Es gibt viel zu tun und noch viel mehr Arbeit wartet", sagt Karin Nagel. Sie hat offensichtlich Freude an ihrer neuen zusätzlichen Aufgabe, die ihr die Möglichkeit bringt, "mit vielen netten Flüchtlingen, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden Projekte zu entwickeln, die auf gute Resonanz stoßen und einen Beitrag zur wichtigen Aufgabe der Integration leisten"

Weitere Informationen: flucht.migration@ekivill.de