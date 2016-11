Villingen-Schwenningen Flohmarkt rührt zu Emotionen

Mit der Hilfe ihrer Kinder und Schwiegerkinder fand Heidi Wagner schnell Spaß am Feilschen. Die reich verzierte Vase aus dem fürstlichen Hause Fürstenberg brachte 27 Euro.

Ein Besuch rührte Heidi Wagner am Samstag besonders: Es kam ein Ehepaar, das erzählte, dass er ihr "genau an diesem Tisch am Fenster mit Blick auf die Rietstraße" vor 51 Jahren den Heiratsantrag gemacht habe. Spätestens da waren die Erinnerungen an die Sonntagabende da, wenn sich in den 1980er-Jahren die Stammtische mit den Villinger Prominenten und Originalen trafen. "Da war Leben im Haus".

Nach dem Ansturm am Samstag zieht die einstige Torstüble-Wirtin Bilanz. Viel wurde verkauft, viel ist aber auch noch da. Die Ölbilder mit Schwarzwaldmotiven des Villinger Malers Guido ­Schreiber aus dem Jahr 1922 etwa, oder die Blumengemälde von Hans Henne, der einst gerne seine Viertele damit bezahlte.

Eine Glonki-Blechtrommel steht noch in der Ecke, die Lampen, die einst im Tor­stüblekeller hingen und eine schmiedeeiserne Türglocke gibt es auch noch.

Baustelle ab Frühjahr

Sobald der liebgewordene "Ballast" abgeworfen ist und im Frühjahr die Bauarbeiter am Gebäude neben dem Riettor anrücken, werden sie und ihre Schwester ihr Domizil vorübergehend verlegen – nach Zypern, wo ihr Bruder Robert Hofmann lebt.