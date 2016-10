Villingen-Schwenningen Fliegende Kuchen in der Franziskuskirche

"Flying Cakes" greifen auf den Jazz zurück, begeben sich jedoch immer wieder auf unentdeckte Wege, indem sie sich von traditionellen Mustern entfernen und musikalische Charakterzüge verschiedenartigster Genres in ihren Kompositionen verarbeiten. Benjamin Geyer will auch in einem Stück auch den Motiven des Sonnengesang des Franz von Assisi musikalisch nachgehen.

Die vier Musiker Nils Wrasse (Saxofon), Benjamin Geyer (Piano), Thomas Kolarczyk (Kontrabass) und Philip Dornbusch (Schlagzeug) bringen die Wahrnehmungen jedes Einzelnen zusammen und transformieren diese gekonnt in Musik. "Flying Cakes" ist eine hörbare Weltreise. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird herzlich gebeten. Vom Erlös geht auch ein Teil zugunsten des Ausbaus der Kirchenorgel in St. Franziskus.

Weitere Informationen: www.viereck-kunst.de