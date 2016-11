Villingen-Schwenningen Flicken und ölen

Gerade hat man über die Lebenshilfe Schwarzwald-Baar, ein Förderer der Carl-Orff-Schule, von der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen AG eine Spende erhalten. Damit können wieder neues Flickmaterial, Schläuche, Mäntel und Sattel angeschafft werden. Während Josef, Vincenzo und Nour an den letzten Tagen der Fahrradsaison Schläuche flicken, Ketten ölen und Bremsen nachstellen, wechseln Simon und Sascha in der Werkstatt nebenan Winterreifen und saugen Autoinnenräume aus. In Kooperation mit der St. Gallus-Hilfe der Stiftung Liebenau werden hin und wieder auch Serienarbeiten erledigt, man arbeitet dem Hausmeister zu oder ist – wie jetzt gerade verstärkt – in der Bastelwerkstatt dabei, für den Weihnachtsmarkt der Schule zu produzieren. Ziel der wöchentlichen Arbeitstage ist die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit. Die vor zwei Jahren errichtete Fahrradwerkstatt bietet dazu Möglichkeiten. Das Interesse der Schüler ist groß und auch das der "Kunden". "Wir haben so viele Räder hier stehen, dass wir mit der Arbeit kaum nachkommen", sagt Hilser, ist aber zuversichtlich, dass die kommenden Wintermonate genug Zeit bringen, den Reparaturstau bis zum Frühling wieder aufzulösen.