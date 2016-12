Villingen-Schwenningen Flexibel für Familien

VS-Villingen. Mit dem Prädikat "Familienbewusstes Unternehmen" wurde bei den Zieglerschen das Seniorenzentrum "Im Welvert" in Villingen ausgezeichnet. "Nur mit Flexibilität und Verständnis gegenüber den Lebensphasen unserer Mitarbeitenden können Pflegeberufe auch in Zukunft weiterhin Spaß machen. Deshalb ist für uns dieses Prädikat so wertvoll", verdeutlicht Monika Materna, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums, die Bedeutung der Auszeichnung.