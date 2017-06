Villingen-Schwenningen Fleißige Bienchen arbeiten für Mensch und Natur

Doch wie wird eine Biene zur Königin? "Entscheidend ist die Ernährung", beschreibt der Fachmann, und fährt fort: "Wenn die Bienen den Weiselnapf – den Zapfen, in der sich die Königin entwickeln darf – akzeptieren, dann füttern die Ammenbienen die Larve mit dem Gelée Royal, das aus einer ›normalen‹ Biene eine Königin macht." Die Ammenbienen stellen für die anderen Larven ein Spezialfutter her, das aus Honig, Pollen und Enzymen besteht. Kai Glunk verrät: "Die Biene muss ihr Gewicht, bis sie schlüpft, auf das 200-Fache erhöhen."

Bei dem sogenannten Begattungsflug paart sich die Bienenkönigin mit bis zu 20 männlichen Bienen, den Drohnen. "Danach trägt sie die Spermapakete in sich. Diese müssen bis an ihr Lebensende reichen", erklärt Glunk. Nach der Paarung sterben die Drohnen. "Im Vergleich zu den Arbeiterinnen sind sie deutlich dicker, größer und dunkler", schildert Jonathan Baur. "Schon an der Wabe ist zu erkennen, ob eine Drohne oder eine Arbeiterin schlüpfen wird. Die Drohnenwabe ist dicker und größer", weiß der 14-jährige Nick Goldner.

Die Königin steuert, ob sie ein befruchtetes Ei, das zu einer Biene, oder ein unbefruchtetes Ei, das zu einer Drohne wird, legt. "Die Entwicklung der männlichen Biene dauert länger. Eine Drohne braucht 21 Tage, während eine Biene bereits nach 18 Tagen fertig ist", sagt Glunk. Spätestens im August werden die Drohnen aus dem Volk vertrieben. "Dann finden die Drohnenschlachten statt", erzählt Glunk, und ergänzt: "Die Stockwacht kontrolliert jede Biene, die rein oder raus geht. Im Winter lassen sie die Drohnen dann nicht mehr rein."

In Deutschland ist seit über 80 Jahren die "Carnica", die Kärntner Biene beheimatet. Unterwegs sind die der Klasse der Insekten angehörigen Tierchen, sobald im März die ersten wärmeren Tage anbrechen. "Mai und Juni sind die stärksten Monate für sie", ordnet Glunk ein. Im Oktober, wenn die Temperaturen fallen, kehrt dann langsam die Winterruhe ein. "Die Bienen orientieren sich immer an der Sonnenwende. Das heißt, dass sie ab dem 21. Juni auf den Winter hinarbeiten und Vorräte sammeln", erklärt er. Jede Arbeiterin hat ein Spezialgebiet: Entweder sammelt sie Wasser, Pollen oder Nektar. Kommt die Pollensammlerin nach dem Flug zurück zu ihrem Volk, hat sie an ihren Beinchen viele gelbe Pollen. "Sie trägt ein Pollenhöschen", schmunzelt Glunk.

In den vergangenen Jahren hat er ein steigendes Interesse am Wohl der Bienen festgestellt. "Es ist schön, dass die Menschen vermehrt Blühmischungen im Garten haben", zeigt er sich glücklich. Da die Schwarmsaison noch nicht zu Ende ist, fügt er hinzu: "Wenn irgendwo ein Bienenschwarm ist, können uns die Menschen gerne kontaktieren. Ein Schwarm, der nicht von Imkern gefangen wird, hat es schwer zu überleben", appelliert er. Denn was viele nicht wissen sei, dass Bienen Pflege brauchen.

"Die Varroa-Milbe, ein Schädling aus Südostasien ist für die größten Ausfälle der Bienenvölker verantwortlich", weiß er. Etwa 20 Prozent Verlust entstehen demnach. "Die Milben saugen das Blut der Biene und übertragen gleichzeitig Krankheiten", beschreibt er den Befall. Spezialisiert haben sie sich auf die Drohnen-Larven. Mit biologischen und organischen Mitteln müssen die Imker den Schädling bekämpfen. "Nur zwei bis drei Tage im Jahr dienen der Honiggewinnung. Den Rest der Zeit kümmern wir uns um die Bienen", sagt Glunk. "Das Schöne an der Bienenzucht ist, dass Wissen und Erfahrungen generationenübergreifend weiter gegeben werden. Und der Umgang mit der Natur", findet der Vorsitzende.

"Das schlechte Wetter im Mai war für die Bienen und die Honigproduktion nicht gut", resümiert der Imker. Bisher gab es eine Schleuderung für den Frühjahrshonig. Das war die erste Schleuderung, bei der Nick Goldner seinen eigenen Honig gewonnen hat. Drei Völker hat der jüngste Imker des BV-Schwenningen. "Ich habe 100 000 Haustiere", schmunzelt der 14-Jährige. Ein Youtube-Video weckte seine Begeisterung für die Tiere. "Ich habe gesehen, wie ein Bienenschwarm eingefangen wurde und bin jetzt seit einem Jahr im Verein", erzählt er.

Auch Jonathan Baur hat in diesem Jahr schon Honig geschleudert. Der 17-Jährige hat sechs Bienenvölker, also etwa 200 000 Bienen. "Mein Opa hat schon lange Bienen und wir machen mit und übernehmen die Völker", freut er sich. "Bei ihm ist es Familiensache", schmunzelt Glunk, der zehn sogenannte Wirtschaftsvölker hat. "Honig ist ein bisschen wie Wein. Es kommt immer auf die Blüten an. 2016 war ein schönes Jahr für Waldhonig, den es nur alle paar Jahre gibt. Und: Honig schmeckt nie gleich."

Weitere Informationen: www.imkerverein-schwenningen.de