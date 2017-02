Die Zubereitung des Abendessens hat gestern Abend in einem Mehrfamilienhaus in der Tulpenstraße in Pfaffenweiler für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Besorgte Anwohner hatten gegen 17.30 Uhr die Integrierte Leitstelle angerufen, da die Rauchmelder in einer Wohnung im Dachgeschoss einen Alarm von sich gaben. Zugleich befürchtete man das Schlimmste, da Brandgeruch wahrgenommen wurde, die Bewohnerin nicht die Tür öffnete und deshalb kurzzeitig als vermisst galt. Die alarmierten Feuerwehren aus Pfaffenweiler und Villingen, die schnell vor Ort waren, fanden dann aber glücklicherweise keine dramatische Situation vor. Die Frau, die einen Fleischkäse braten wollte und dann das Haus verließ, war mittlerweile wieder zurückgekehrt und hatte die Pfanne bereits auf den Balkon gebracht. Nachdem die Wohnung kontrolliert und belüftet wurde, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Sachschaden entstand offenbar keiner. Die Frau wurde vom Rettungsdienst betreut, war jedoch unverletzt. Sie musste sich lediglich um ein neues Abendessen kümmern. Foto: Eich