Villingen-Schwenningen Fleischer im Alter von 70 Jahren gestorben

Auch nachdem er 2010 nach 42 Dienstjahren sein Berufsleben als Oberstudiendirektor beendete, hielt er immer Kontakt zu seiner Wirkungsstätte, kam zu Lehrerverabschiedungen, brachte pensionierte und aktive Lehrer regelmäßig an einen Tisch. Raimund Fleischer war in seiner aktiven Zeit – zunächst am Deutenberg-, später am Romäusring-Gymnasium – Geschichts-, Gemeinschaftskunde-, Englisch-, Mathematik- und Ethiklehrer, Verbindungslehrer, Mitglied der Schulkonferenz, Personalratsvorsitzender, Schulleiter und geschäftsführender Schulleiter aller Gymnasien. Außerdem wirkte er als Dozent an der Volkshochschule, der Fachhochschule für Polizei und am Lehrerseminar in Rottweil und er leitete Führungsseminare des Kultusministeriums.

Seinem Lebensmotto ist er bis zuletzt treu geblieben: Jeden Menschen so nehmen, wie er ist, und die eigenen Begabungen als Geschenk ansehen. Eigentlich wollte er Pfarrer werden, erzählte er anlässlich seiner Pensionierung vor sieben Jahren. Der Zölibat schreckte ihn aber ab. Zudem lernte er von seinen Berliner Eltern, die als entschiedene Gegner des Naziregimes auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges im bayerischen und hitlertreuen Oberstdorf Misshandlungen erfuhren und nach Donaueschingen flüchteten, dogmatische Weltbilder kritisch zu hinterfragen.

Fleischer galt als Kritiker der Stuttgarter Bildungspolitik, besonders gegenüber dem achtjährigen Gymnasium (G8) nahm er kein Blatt vor den Mund. Die Schulen und Lehrer seien beim Umbruch in der Pädagogik – weg von reiner Wissensvermittlung und hin zu selbstlernorientiertem Unterricht – sowie der gesellschaftlichen Veränderung der Schüler- und Elternschaft alleine gelassen worden, fand er.