Villingen-Schwenningen. Ein Fledermausvortrag mit anschließender Nachtwanderung mit Detektoren ist am Freitag, 21. Juli, 20 Uhr, im Umweltzentrum auf der Möglingshöhe, Neckarstraße 120, Schwenningen. Der Abend gibt einen Einblick in das geheimnisvolle Dasein der Fledermäuse. Die Veranstaltung wird vom Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar und der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg angeboten. Der Eintritt ist frei.