VS-Villingen. Der Kappenabend der "Fleck Fleck" steigt am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, zum sechsten Mal im Gemeindesaal St. Fidelis am Romäusring 20 in Villingen. Der Verein hat erneut ein vielseitiges Programm aus verschiedensten Tänze, Sketchen oder musikalischen Einlagen zusammengestellt. Anschließend wird das Duo Castello für gute Stimmung und Tanzmusik im Saal sorgen. Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm beginnt kurz nach 20 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro.