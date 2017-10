Der Marktplatz in der Villinger Innenstadt verwandelte sich am Sonntag für vier Minuten in eine riesige Tanzfläche. Über 150 Tänzer der Tanzschule Seidel zwischen zwölf und 52 Jahren hatten sich am Mittag für den großen Flashmob zum Sommerhit "Despacito" von Luis Fonsi zusammengefunden und sorgten für ausgelassene Stimmung und tobenden Applaus. Pünktlich um 13 Uhr ertönten die Klänge des weltbekannten Songs und die Menge applaudierte begeistert. Die Teilnehmer verschwanden genauso schnell wie sie gekommen waren und die Tanzschule Seidel hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den überraschten Zuschauern. Foto: Tanzschule