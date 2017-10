Villingen-Schwenningen Fit für die Arbeitswelt

Weniger Auflösungen

"Bei den in unserer IHK registrierten Ausbildungsverhältnissen ist die Zahl der Vertragsauflösungen in den letzten Jahren auch deutlich rückläufig, von 469 im Jahr 2015 auf 192 bislang in diesem Jahr, und das bei rund 6500 Ausbildungsverhältnissen insgesamt. Das sind aktuell erfreulich geringe drei Prozent." Eine Reform des Berufsbildungsgesetzes könne nicht im Sinne "unseres gut funktionierenden Ausbildungssystems sein, das weltweit vorbildlich ist", so Dieter Teufel.