Villingen-Schwenningen Fischzüchtern fehlen junge Leute

"Stolz sind wir auch auf unsere bestens bestückte Tombola", verriet Börnert. Tolle Gewinne sorgten stets für einen sehr zügigen Verkauf der Lose.

"Ich finde es schade, kenne es aber aus meinem Beruf als Gärtner: Unsere Kunden kaufen nur wirklich schöne Dinge", meinte Börnert. "Eine Pflanze, die bereits verblüht ist, wird nicht gekauft, obwohl sie im nächsten Jahr noch prächtiger blühen wird. Unsere Fische blühen wunderbar auf, wenn sie einige Stunden der Ruhe haben. Viele unserer hier gezeigten Nachzuchten sind wegen des Transports gestresst und legen dann ihre Farben ein wenig ab – und dann hat man es schwerer, sie noch zu verkaufen", schilderte Börnert ein Dilemma der Börse. Dennoch seien die Geschäfte sehr gut verlaufen. "Was uns von vielen anderen Börsen unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir zwei Biologen aus Freiburg da haben, die den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen und diese auf jeden Fall zufriedenstellend beantworten können", betonte der Vorsitzende.

Ein kleines Problem habe er allerdings. "Es gibt niemanden mehr, der züchterisch tätig werden will", nennt er es beim Namen. In Deutschland gebe es rund zwei Millionen Aquarien und Terrarien, die Züchter würden kontinuierlich älter und Nachwuchs sei nicht in Sicht. Dabei sei die Zucht eine Chance, auf Wildfänge zu verzichten.