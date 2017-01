Villingen-Schwenningen Firmenspende freut Senioren

Seit 2002 wird er von der Ortsverwaltung organisiert. Statt Rehbraten werden den Gästen Kaffee und Kuchen angeboten, diverse Getränke und zum Abschluss ein kräftiges Vesper. Die vielen Torten und Kuchen wurden von den Ortschafträten und den Jagdpächtern, beziehungsweise deren Frauen, gebacken, die Bewirtung übernimmt der Förderverein vom Marbacher Fußballclub unter der Regie von Wolfgang Bernhard.

Wie Matthias Lachnit wissen ließ, sei der Riegger-Fonds nun aufgebraucht. Doch Dank einer großzügigen Spende einer Marbacher Firma sei der Seniorennachmittag für die nächsten drei Jahre gesichert. Dann werde man weiter sehen und ganz sicher eine Lösung finden, denn das beliebte Treffen soll weitergeführt werden, so der stellvertretende Ortsvorsteher.

Für die Unterhaltung sorgten in diesem Jahr die sechs Herren der "Schrägen Büchs" aus Bad Dürrheim. Ihr musikalischer Beitrag kam bei den Gästen gut an. "Sie spielen nicht zu laut und nicht zu lange, so dass man sich zwischendurch immer wieder unterhalten kann. Trotzdem bringen sie beste Stimmung in die Halle", äußerten sich die Besucher zufrieden.