Villingen-Schwenningen Firma Hess setzt auf Umweltschutz

VS-Villingen. Jetzt konnten die Gruner-Vorstände und Vertreter der Hess-Geschäftsführung die begehrten EMAS-Registrierungsurkunden in Empfang nehmen. EMAS ist aktuell weltweit das wohl anspruchsvollste System für nachhaltiges Umweltmanagement in Unternehmen. Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist vom Gesetzgeber beauftragt, in der Region die Registrierungen vorzunehmen.

"Mit der Zertifizierung der Gruner AG und der Hess GmbH Licht + Form haben wir nun 25 Unternehmen mit 41 Standorten, die diesen anspruchsvollen Weg gehen. Das könnte Vorbild für weitere Betriebe sein, die ebenfalls eine EMAS-Zertifizierung anstreben", so IHK-Umweltreferent Marcel Trogisch. EMAS geht über die weit verbreitete Umweltnorm DIN EN ISO 14001 hinaus, die zwischenzeitlich viele Kunden von ihren Lieferanten fordern.

In Sachen EMAS hat die Firma Hess einen klaren Standpunkt. "Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit Ansporn und Auftrag zugleich: Als Ansporn, die Energieeffizienz unserer Produkte stetig zu verbessern. Und als Auftrag, um durch eine nachhaltige Ressourcenschonung unseren Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Lebensgrundlagen für nachkommende Generationen zu leisten und so unserer Verantwortung für diese Generationen gerecht zu werden", betont Jürgen Duffner, Mitglied der Hess-Geschäftsführung. "Mit der regelmäßigen Umweltberichterstattung wollen wir außerdem unsere Umweltzielsetzungen und deren Erreichung offenlegen und uns ständig weiter verbessern", so Duffner weiter. Die Hess GmbH Licht + Form leistet somit in zweierlei Hinsicht einen Betrag zum Umweltschutz.