VS-Villingen. Johannes Kaiser, Schulleiter der Villinger St. Ursula-Schulen, und der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach haben sich gestern zu einem Gespräch getroffen. Dabei ging es um die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft. Rombach steht eigenen Angaben zufolge im regelmäßigen Dialog mit der Schule. Schon dreimal habe er die Schulen als Landtagsabgeordneter besucht. "Es ist erklärtes Ziel der Regierungskoalition, die Anhebung der Grundförderung für alle freien Schulen von derzeit 78,1 Prozent der Bruttokosten eines öffentlichen Schülers auf 80 Prozent zu ermöglichen", erklärte er. Dabei bezog er sich auf die Schulstatistik: Im Schuljahr 2015/16 gingen laut Statistischem Landesamt von den rund 1,1 Millionen Schülern im Land fast 104 000 auf eine Privatschule. Von den 4030 Schulen seien 404 Privatschulen. "Baden-Württemberg ist ein privatschulfreundliches Land. Die Schulen in freier Trägerschaft sind eine wichtige Ergänzung der Bildungslandschaft. Die hervorragende pädagogische Arbeit der St. Ursula-Schulen konnte ich bei zahlreichen Gelegenheiten kennenlernen", so Rombach.