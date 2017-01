Villingen-Schwenningen Finanzierung sicher

Damit ist die Finanzierung des Welcomecenters Gewinnerregion in Villingen-Schwenningen gesichert. Insgesamt werden die Welcome Center für ausländische Fachkräfte in Baden-Württemberg dieses Jahr mit einem Fördervolumen von 923 000 Euro unterstützt. Die Welcome Center seien ein erfolgreicher Baustein der Strategie des Landes zur Sicherung des Fachkräfteangebots, so die Ministerin. "Ich freue mich, dass die Arbeit des Welcome Centers und seiner Partner so fortgeführt werden kann", so Dorothee Eisenlohr, designierte Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Die Landesförderung ist uns Bestätigung und Ansporn." Das Welcomecenter Gewinnerregion richtet sich mit seinem vielfältigen Angebot an internationale Fachkräfte und deren Familien, Unternehmen, die Zuwanderer einstellen und an Kommunen und Landkreise, in die neue Fachkräfte zuziehen. Insgesamt 39 Unternehmen unterstützen das Welcomecenter.