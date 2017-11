Villingen-Schwenningen Finanzierung im Kassensystem fehlt

Für eine lückenlose Krebsbehandlung gebe es nicht mehr nur den einen Arzt, sondern ein Team, wie es auch im zertifizierten Schwerpunktzentrum für Onkologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum zusammenwirkt. Denn: "Wir sind nur dann gut, wenn wir interdisziplinär arbeiten." Dass die Fallzahlen für Krebs wachsen, die Sterberate aber sinke, zeigte der Onkologe anhand von Statistiken, erklärt der Spezialist. Das ist auch neuentwickelten Medikamenten zu verdanken.

In den USA bereits zugelassen, kommt demnächst eine Therapie auf den Markt, die körpereigene Zellen außerhalb des Körpers gentechnisch so verändert, dass sie, dem Menschen wieder zugeführt, gegen die Krebszellen kämpfen. Kostenpunkt: 400 000 Euro pro Patient.

In Deutschland habe, im Gegensatz zu England, zwar jeder Patient laut Arzneimittelverordnungsgesetz Anspruch auch auf teure Medikamente, doch La Rosée zeigte auf, dass die finanzielle Lage des Gesundheitssystem dazu kaum befähige.

Die Kosten übersteigen schon lange das, was Kliniken zu leisten vermögen. In der leitlinienbasierten Krebstherapie sind Diagnosegespräche von 15 Minuten verankert, "ich brauche aber mindestens 45", die politisch geforderten Studien seien nicht gegenfinanziert, nannte La Rosée Beispiele. Hinzu komme, dass es immer schwerer werde, junge Onkologen für einen Beruf zu begeistern, in dem aktuell 70 Prozent sagen: "Ich kann nicht mehr".