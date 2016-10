Villingen-Schwenningen Finanzen lassen Gestaltungsspielraum

Die tatsächlich bei den Banken vorhandene Verschuldung und die Darlehen konnten zum Jahresende 2015 durch die planmäßige Tilgung von zirka 30 auf 26,8 Millionen Euro abgebaut werden. Die noch als Haushaltsrest übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 2,3 Millionen Euro wurde allerdings bereits zu Beginn des Jahres in Anspruch genommen. Positiv hebt die Kreisverwaltung das Liquiditätsmanagement und die Kassenlage hervor. Kassenkredite wurden nicht oft in Anspruch genommen. "Die gute Kassenlage wird durch die mageren Zinserträge für die getätigten kurzfristigen Geldanlagen getrübt.

Insgesamt könne für 2015 durch die "erneut gute Ertragskraft" eine weiterhin positive Entwicklung der Kreisfinanzen festgestellt werden. Dies sei vor allem vor dem Hintergrund der Tendenzen im Bereich der sozialen Sicherung wichtig.