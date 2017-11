Villingen-Schwenningen Finanzdezernent legt Zahlenwerk vor

Soziales: Die Nettokosten für die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten werden auf 634 300 Euro kalkuliert. Ausgaben Hilfe zur Pflege und zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und für Arbeitssuchende belaufen sich auf 67,85 Millionen Euro. Davon sind 45,6 Millionen Euro vom Kreis zu finanzieren.

Flüchtlingsarbeit: Mit einem für 2018 erwarteten monatlichen Zugang von 20 Flüchtlingen im Landkreis geht der kalkulierte Ausgabenbedarf gegenüber dem Vorjahr von 12,08 auf 7,66 Millionen Euro zurück. Eine Fallzahlensteigerung wird in der kommunalen Anschlussunterbringung festgestellt. Insgesamt wird für den Flüchtlingsbereich eine Verschlechterung um 3,8 Millionen Euro kalkuliert. Dabei sind keine Spitzabrechnungen eingerechnet. Das "Rückbaukonzept ist hier gut gelaufen", lobte CDU-Sprecher Strumberger die Verwaltung für "schnelle und gute Arbeit". Auf den Kosten von 3,7 Millionen Euro möchte man aber nicht sitzen bleiben. Ausgaben für Betreuungsleistungen, Schuldnerberatung, Ausbildungsförderung, Pflegestützpunkte, Flüchtlingssozialarbeit unter anderem, werden auf 2,6 Millionen Euro kalkuliert. Am Nettoressourcenbedarf hat sich nichts Wesentliches geändert. Bei wenigen beschlossenen Änderungen stimmte der Fachausschuss der Vorlage der Teilhaushalte ohne Gegenstimmen und bei zwei Enthaltungen zu.

Zuschüsse: Der Zuschuss für die Tagesstätte für wohnungslose Menschen, die Wärmestube in Schwenningen, soll von 6500 auf 10 000 Euro erhöht werden. Die Grünen scheiterten hier mit ihrem Antrag auf die beantragte Erhöhung um 15 000 Euro. Der Zuschuss für den Kreisseniorenrat wird um 500 auf 3000 Euro erhöht. Refugio, das psychosoziale Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge, bietet dolmetschergestützte Therapien an, wie sie im weiten Umkreis nicht zu finden sind. Bei steigenden Aufwänden und einem Defizit von jährlich um 50 000 Euro war eine Erhöhung des Kreiszuschusses von bisher 25 000 auf künftig 35 000 Euro beantragt worden. "Eine herausragend gute Arbeit", und es sei nicht gut, dass Bund und Land das Defizit nicht übernehmen, so Landrat Sven Hinterseh.