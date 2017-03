Villingen-Schwenningen Finanzaufsicht hat die Stadt fest im Visier

Villingen-Schwenningen (cos). Der Haushaltsplan des Oberzentrums war zwar mit Verspätung erst im Januar verabschiedet worden, doch dass die Genehmigung noch nicht vorliege habe, gab Oberbürgermeister Rupert Kubon zu, vermutlich einen anderen Grund. Zwar lassen sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen die Lage noch rosig erscheinen, doch mit Blick in die Zukunft läuten selbst bei Kämmerer Hans Kech die Alarmglocken. OB Kubon sah sich im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen gar zu einem flammenden Plädoyer fürs Sparen veranlasst. Und auch die Gemeindeprüfanstalt GPA hatte das empfohlen. Man war zum Sparen angehalten worden. Wird sich der nun gefasste Beschluss zur Ablehnung der Gebührenerhöhung in Kindergärten und -tagesstätten auf die Haushaltsplan-Genehmigung womöglich auswirken? Schließlich hatte die GPA explizit und "dringend" dazu geraten, die Betreuungsgebühren anzuheben. "Es ist in der Tat so, dass die Rechtsaufsicht in Freiburg mir mitgeteilt hat, die heutige Sitzung sehr genau zu beobachten", bestätigte Kubon bereits am Mittwochabend Martins Vorahnung.