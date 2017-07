Villingen-Schwenningen. Das Finanzamt Villingen-Schwenningen unternimmt am Mittwoch, 19. Juli, seinen Betriebsausflug. Die telefonische Erreichbarkeit des Amtes sei daher stark eingeschränkt, teilt die Behörde mit. Darüber hinaus habe die Zentrale Informations- und Annahmestelle sowohl beim Hauptamt in Villingen als auch in der Außenstelle Donaueschingen an diesem Tag geschlossen.