Villingen-Schwenningen Finanzamt prüft Sponsorverträge der Wild Wings

Villingen-Schwenningen (mp). Zum genauen Sachverhalt äußerte sich der Verein allerdings nicht. In der Mitteilung heißt es lediglich: "Die SERC Wild Wings Vermarktungs- und Betriebs GmbH sowie die verantwortlichen Personen werden an der zügigen Aufklärung des Sachverhalts mitwirken." Wie Michael Kewes, Pressesprecher des Finanzamts Villingen-Schwenningen, mitteilte, sei die Behörde in Rottweil für strafrechtliche Angelegenheiten zuständig. Dort war gestern allerdings niemand erreichbar. Oliver Bauer, Pressesprecher der Wild Wings, äußerte gegenüber der Deutschen Presseagentur, dass weder die DEL-Lizenz, noch der Spielbetrieb der Wild Wings durch diese Angelegenheit gefährdet seien.