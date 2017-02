VS-Villingen. Das Finanzamt informiert über die Öffnungszeiten an den närrischen Tagen. Das Hauptamt in Villingen-Schwenningen ist am Donnerstag, 23. Februar, sowie am 27. und 28. Februar ganztags für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Außenstelle Donaueschingen ist am 23. und am 27. Februar geschlossen, steht aber ab Dienstag, 28. Februar, wieder zur Verfügung.