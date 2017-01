Villingen-Schwenningen Filter-Sortiment kennt keine Grenzen

VS-Schwenningen. Geschäftsführer Jochen Zähringer, seit Februar 2016 auch Vorstand der SF-Gruppe, erinnert sich an die Anfänge in Schwenningen 1997 mit den drei Gesellschaftern und zwei Kofferräumen als Lagerfläche. Das ist längst Vergangenheit. Heute hat das Schweizer Handelsunternehmen mit Filterelementen für jeglichen Bereich sich längst mit seinen 9000 Quadratmetern Büro- und Lagerfläche zwischen dem Briefverteilzentrum und der Post etabliert.

1968 begann Heini Schupp in Kloten bei Zürich als Einzelfirma mit dem Handel von Autozubehörteilen. 1973 wurde das Unternehmen, das damals noch unter dem Namen Schupp-Filter bekannt war, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Nur ein Jahr nach der Gründung der SF-Filters SA in Frankreich entdeckten die Schweizer den deutschen Markt und gründeten 1997 in Schwenningen eine Tochtergesellschaft. Anfangs noch in gemieteten Räumen im Steinkirchring wurde im Jahr 2002 der Neubau neben dem Briefverteilzentrum bezogen und in den Folgejahren sukzessive auf die bislang 9000 Quadratmeter erweitert. Weitere Tochtergesellschaften im brandenburgischen Lychen, in Österreich und Polen kamen hinzu, so dass die ganze SF-Gruppe 330 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Standort Schwenningen ragt heraus. Mit seinen 60 Beschäftigten, davon zwölf im Außendienst, hat er sogar das Haupthaus in der Schweiz mit rund 50 Mitarbeitern überholt. Nur in Polen sind es noch mehr, nämlich 90 Mitarbeiter.